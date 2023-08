Przekop Mierzei Wiślanej miał udrożnić ruch komunikacyjny. Stał się atrakcją turystyczną

- My jesteśmy z Częstochowy. Byliśmy w Krynicy Morskiej i przyjechaliśmy zobaczyć. Piękna rzecz. Bardzo mądra inwestycja - mówi mi turysta w średnim wieku, który nad morze przyjechał z rodziną lub bliskimi przyjaciółmi. - Mamy coś swojego. Największy spór to jest tam z tą stocznią w Elblągu. Tam "góra" musi jeszcze porządek zrobić, bo póki co, to to jest martwy punkt - opowiada.