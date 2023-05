Wyjątkowy kurort na Mierzei Wiślanej. Moc atrakcji dla każdego

Krynica Morska i jej walory turystyczne

Krynica Morska to raczej zaciszne i spokojne miasteczko, które na co dzień zamieszkuje zaledwie 1,5 tys. stałych mieszkańców – jest to jedno z najmniejszych miast w naszym kraju. Liczba osób przebywających na terenie miejscowości znacząco zwiększa się jednak w sezonie letnim, kiedy Krynicę Morską tłumie odwiedzają turyści spragnieni słońca, chłodnej morskiej wody oraz licznych atrakcji, w jakie obfituje miasteczko i jego malownicze okolice.