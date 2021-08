Belgia. Kobieta nawiązała "romans" z szympansem

Adie Timmermans od 4 lat odwiedza szympansa w antwerpskim ogrodzie zoologicznym, przez ten czas nawiązała z nim silną więź. Personel ogrodu twierdzi jednak, że budowanie tak zażyłej relacji ze zwierzęciem bardzo mu szkodzi. Inne szympansy widząc jego przyjaźń z człowiekiem, odtrącają go, a przez to nie może on stać się częścią swojej populacji.