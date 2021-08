Polskie miasto uwielbiane przez Szwedów. "Jestem naprawdę zaskoczony"

Jednak Gdańsk to nie tylko imprezowy raj, to także cel weekendowych wypadów w gronie rodzinnym. - Do Gdańska przyjechałam z mamą na babski wypad - opowiada Maddeline. - Czy nam się podobało? Bardzo! To, co zapamiętam, to na pewno przepyszne jedzenie. Jadłam tu chyba najlepszy tatar i stek w życiu - opowiada. - Odwiedziłyśmy też taras widokowy (przyp. red. Roof Toop by Sassy). - Widok na panoramę Starego Miasta po prostu marzenie! Do tego klimatyczny koktajl bar. Na pewno jeszcze wrócimy! – zapewnia.