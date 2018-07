Błękit, róż i hipisi - Kreta i jej niesamowite plaże

Kreta nosi miano królowej wysp greckich. Ta największa grecka wyspa zachwyca bogactwem zabytków różnych epok, kusi wyśmienitą kuchnią i wreszcie spełnia marzenia o błogim wypoczynku na pięknych i egzotycznych plażach.

Kreta zasłużenie nosi miano królowej wysp greckich. Jest największą wyspą grecką i ulubioną, wakacyjną destynacją milionów turystek i turystów, a największym atutem wyspy jest jej różnorodność. Kreta zachęca do górskich wędrówek, zachwyca bogactwem zabytków różnych epok i kultur, kusi wyśmienitą kuchnią i wreszcie spełnia marzenia o błogim wypoczynku na pięknych i egzotycznych plażach.

Kreta kusi nie tylko swoją różnorodnością ale i bardzo przystępnymi cenowo ofertami. Wycieczki samolotowe na Kretę zaczynają się już od 905 PLN , a oferty All Inclusive można znaleźć już od 1139 PLN.

Na Krecie znajdują się również dwie plaże z gajem palmowym. Pierwsza z nich to iście egzotyczna Vai,na wschodnich krańcach wyspy, a druga to Preveli. Preveli położona jest na końcu wąwozu, przez który płynie rzeka, porośnięta palmami, a jej słodkie wody wpadają do słonego Morza Libijskiego.