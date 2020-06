Bon 500 plus na wakacje. Kto dostanie? Co zrobić, żeby go dostać? Gdzie złożyć wniosek? Kiedy otrzymam świadczenie?

Bon 500 plus na wakacje. 19 czerwca Sejm uchwalił ustawę. Świadczenie dostanie każde dziecko poniżej 18 roku życia. Wypłata będzie jednorazowa. Gdzie złożyć wniosek? Podpowiadamy!

Bon turystyczny, czyli 500 plus na wakacje, to kolejny etap z projektu Rodzina Plus. Dodatkowo to świadczenie ma pomóc polskiej turystyce, która mocno ucierpiała przez pandemię COVID-19. Bon o wartości 500 złotych będzie przysługiwał każdemu dziecku poniżej 18 roku życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w wysokości 500 złotych będzie przekazane dla dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności. Świadczenie będzie można pobrać do marca 2022 roku. Ekonomiście twierdzą, że zyska na tym ponad 6 mln dzieci.

"Dajemy możliwość skorzystania z bonu do marca 2022 r. Wraz z kolejnym miesiącem uprawnienia będą nabywały rodzące się dzieci. Zakładamy, że dzieci, które urodzą się do końca 2021 r., te prawa nabędą i ich rodzice będą mogli skorzystać z bonu do marca 2022 r" - mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Gdzie mogę wydać bon?

Bon 500 plus na wakacje może być wykorzystany na opłacenie hotelu, pensjonatu, transportu, gospodarstwa agroturystycznego, kolonii, obozu sportowego lub rekreacyjnego. Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego jej świadczenia. Nie podlega on wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

"Bon turystyczny jest pomocą dla polskich rodzin i polskiej turystyki. Jest kierowany do wszystkich rodzin z dziećmi, niezależnie od tego, jakie mają zarobki, tak jak w przypadku Programu 500 Plus" – dodaje wicepremier Emilewicz.

Kiedy mogę się spodziewać pieniędzy?

Pieniądze z bonu turystycznego na konta Polaków trafią najprawdopodobniej w lipcu lub na początku sierpnia. Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy prosi o cierpliwość i wyrozumiałość. Zaznacza, że to bardzo skomplikowana operacja.

Jak skorzystać z 500 plus na wakacje – krok po kroku

Na stronie ministerstwa pojawiła się informacja, jak można skorzystać z dofinansowania wakacji:

- Jeśli spełniasz kryteria, otrzymasz bon po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.

- Aktywacja twojego bonu w systemie teleinformatycznym nastąpi po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych.

- Bon będziesz musiał okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Pamiętaj – program obejmuje tylko wyjazdy krajowe.

- Jeśli będziesz miał pytania i wątpliwości dotyczące programu, będziesz mógł skorzystać ze specjalnej infolinii. Będzie ona wspierała zarówno turystów, jak i przedstawicieli branży turystycznej.

