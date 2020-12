WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Wakacje.pl Nocowanie.pl

Nocowanie.pl Plaże

Plaże Wyspy

Wyspy Egzotyka

Egzotyka W Podróży

W Podróży Miasta

Miasta Poza miastem

Poza miastem Ludzie

Ludzie Wideo

Wideo Zobacz inne

Zobacz inne Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Poza miastem Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne Miasta + 4 boże narodzeniezima 2020koronawirusozdoby Rafał Celle 2 godziny temu Boże Narodzenie w cieniu pandemii. Polskie miasta wypiękniały na święta W oczekiwaniu na Boże Narodzenie wiele polskich miast zostało tradycyjnie udekorowanych, a ulice spowiła wielobarwna poświata. Jakie ozdoby zobaczymy, spacerując popularnymi miejskimi szlakami w Trójmieście, Krakowie, Warszawie czy Łodzi? Share Kraków w bożonarodzeniowym klimacie (Getty Images) Wielu z nas nie wyobrażało sobie, by po wielu smętnych miesiącach, które upłynęły pod znakiem ograniczeń, koronawirus odcisnął swoje piętno również na okresie bożonarodzeniowym. I pod tym względem udało się w jakimś stopniu uniknąć dyktatu wirusa. Doskonale to widać, spoglądając na osiedlowe balkony, na których mrugające renifery i mikołaje zagościły w tym roku znacznie wcześniej. Ale spacerując miejskimi bulwarami, też raczej nie doświadczymy rozczarowania - urzędnicy postanowili nie rezygnować w tym roku ze świątecznych dekoracji. Bożonarodzeniowe iluminacje pojawiły się w najpopularniejszych wśród mieszkańców miejscach. W Warszawie skromniej, ale wciąż z przytupem Stolica zaczęła przywdziewać świąteczne szaty dokładnie miesiąc przed Bożym Narodzeniem. Właśnie wtedy Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie rozpoczął montaż dekoracji świetlnych na Placu Zamkowym i na Krakowskim Przedmieściu, czyli miejscach popularnych wśród przyjezdnych i modnych wśród samych warszawiaków. W ramach odrębnych inicjatyw dekoracje pojawiły się też w kilku innych miejscach. Stołeczni urzędnicy przyznali, równocześnie, że pandemia wymusiła oszczędności w wielu obszarach. W pewnym stopniu odbiło się to także na świątecznych iluminacjach. Getty Images Warszawa, grudzień 2020 (Getty Images) - Zwykle iluminacja była bardziej rozległa, bo obejmowała nie tylko Trakt Królewski, ale też ozdoby na okolicznych ulicach oraz na niektórych ulicach na Pradze. W tym roku jest ograniczona do głównego elementu, czyli Traktu Królewskiego i placu Zamkowego. Osobna iluminacja znajduje się na Tarchominie i Nowodworach, ale to realizacja projektu z budżetu obywatelskiego. Ozdoby na Nowym Świecie zorganizowały zaś tamtejsze stowarzyszenia kupców – wyjaśnił w rozmowie z Wirtualną Polską Jakub Dybalski, rzecznik odpowiedzialnego za iluminację świąteczną Zarządu Dróg Miejskich. WIDEO: Limity w kościołach będą zwiększone. Dr Konstanty Szułdrzyński - W tym roku skończyła nam się poprzednia, czteroletnia umowa z wykonawcą iluminacji. Rozpisaliśmy przetarg i w efekcie podpisaliśmy nową, trzyletnią umowę. W ramach poprzedniej, iluminacja kosztowała nas rocznie ok. 6,6 mln zł, a w ramach obecnej to roczny wydatek rzędu 4,17 mln zł. Każdego roku jest to blisko 2,5 mln zł oszczędności. O tym, że nadchodzą święta, przypomina gigantyczna choinka, która pojawiła się sąsiedztwie Zamku Królewskiego. To okazałe drzewko ma aż 27 m wysokości. Do tego dochodzą wolnostojące dekoracje świetlne (np. balon, kataryniarz, szachy) czy 54-metrowy tunel świetlny. Wszystko zostało rozlokowane w taki sposób, by nie przyczynić się do tworzenia tłoku w jednym miejscu. Nie zabrakło też lampek na 63 drzewach czy słupach (108 słupów na Krakowskim Przedmieściu i 15 na Placu Zamkowym). Dekoracje rozbłysły 5 grudnia. Oczywiście składają się one ze świateł ekoLED, które są znacznie mniej energochłonne od konwencjonalnych żarówek. Getty Images Warszawa, grudzień 2020 (Getty Images) Kraków jak zwykle wyjątkowy Imponująco prezentują się dekoracje świetlne w Krakowie. Można powiedzieć, że w uwielbianym przez turystów mieście jest pod tym względem równie pięknie jak w latach ubiegłych. Z uwagi na pandemię uruchomienie iluminacji i rozświetlenie choinki odbyło się bez części oficjalnej. W każdym razie podziwiać już można 15-metrową jodłę, która znajduje się obok bazyliki Mariackiej. Choinki pojawiły się też w innych miejscach. Świąteczny klimat obecny jest na wielu ulicach. Nie zabrakło dużego, świetlnego napisu "Kraków", bombek z przejściem oraz podwieszanych dekoracji na ulicach: Floriańskiej, Siennej, Grodzkiej, Brackiej, Szewskiej i Sławkowskiej. Getty Images Kraków, grudzień 2020 (Getty Images) - Ulice Krakowa, tak jak w poprzednich dwóch latach, przyozdobiła unikatowa dekoracja nawiązująca do okresu Młodej Polski – dzieł Stanisława Wyspiańskiego i Zofii Stryjeńskiej. Motywem przewodnim świątecznych ozdób są pawie pióra przypominające projekt szyldu krakowskiej kawiarni "Paon" autorstwa Wyspiańskiego oraz zgeometryzowane formy przywodzące na myśl grafiki i obrazy najbardziej znanej polskiej plastyczki dwudziestolecia międzywojennego – Stryjeńskiej – tłumaczy Kamil Popiela z Urzędu Miasta Krakowa. Getty Images Kraków, grudzień 2020 (Getty Images) Przyozdobione zostały też mosty (w formie charakterystycznych pająków ludowych), a w wielu miejscach znalazły się świetlne figury aniołów czy rzeźby Lajkonika. Pod względem bogactwa jest zatem równie obficie jak w latach poprzednich. Częściowo wynika to z zawartych wcześniej przez miasto umów. - Kraków jest zobowiązany 3-letnią umową na obsługę i montaż oprawy iluminacyjnej miasta. Zgodnie z jej zapisami w 2020 r. przeznaczyliśmy na ten cel 2 mln zł. Ze względu na podpisaną w 2018 r. umowę niemożliwe było ograniczenie kosztów w tym roku. Jej zerwanie oznaczałoby jeszcze wyższe potencjalne koszty odszkodowawcze, dlatego Zarząd Dróg Miasta Krakowa, odpowiedzialny za umowę, nie zdecydował się na taki ruch – dodał przedstawiciel Biura Prasowego UMK. Getty Images Kraków, grudzień 2020 (Getty Images) Pandemia nie zabiła świątecznej magii w Trójmieście W sobotę, 5 grudnia mocno rozświetlił się też Gdańsk. Planując tegoroczne iluminacje w największym mieście Pomorza, uwzględniono wyjątkowe okoliczności, w jakich celebrować będziemy tegoroczne Boże Narodzenie. Wiele dekoracji, które w ubiegłych latach były skoncentrowane, w ramach tegorocznej edycji rozdzielono. Choć uwielbiana przez mieszkańców Trójmiasta świąteczna iluminacja w Parku Oliwskim charakteryzuje się tym razem mniejszym rozmachem, to zyskały na tym inne popularne miejsca. Archiwum prywatne Gdańsk, grudzień 2020 (Archiwum prywatne, Fot: Ilona Raczyńska) Olbrzymia kurtyna świetlna (75m x 11 m) trafiła do Parku Reagana (w ubiegłych latach stanowiła jedną z najważniejszych atrakcji właśnie w Parku Oliwskim). Ozdoby pojawiły się również na Targu Węglowym, w Parku Kobzdeja czy w Parku Oruńskim. Jak każdego roku świąteczny nastrój można poczuć, przemierzając główną miejską arterię – Aleję Grunwaldzką, na której udekorowano wysokie słupy. Zawodu nie przeżyją też mieszkańcy i przyjezdni, którzy wybiorą się na spacer ul. Długą, Długim Targiem, Piwną czy Stągiewną. Olbrzymia choinka, podobnie jak w poprzednich latach, pojawiła się w pobliżu Neptuna. Getty Images Gdańsk, grudzień 2020 (Getty Images) Świetlne dekoracje pojawiły się też w centrum Gdyni. Na słupach przy ul. Świętojańskiej podziwiać można choinki-żaglówki. Święta zawitały też na skwer Kościuszki czy pl. Kaszubski. Tysiącami biało-niebieskich światełek ozdobiono drzewa. W kilku gdyńskich dzielnicach zainstalowano zaś wysokie żagle świetlne. Za montaż i demontaż wszystkich dekoracji Gdynia zapłaci ok. 300 tys. zł. W Sopocie też już zrobiło się świątecznie. W kurocie dekoracje podziwiać można m.in. przy ul. Bohaterów Monte Cassino, Kościuszki, na pl. Zdrojowym czy pl. Przyjaciół Sopotu, gdzie rozbłysła już choinka. Dekoracje upiększyły też ul. Malczewskiego. Getty Images Dekoracja świąteczna w Gdyni (Getty Images) - Montaż, uruchomienie iluminacji i demontaż wraz z eksploatacją w czasie ekspozycji w Sopocie zamknie się w kwocie 394 975,39 zł – wyjaśniła Katarzyna Alesionek z Urzędu Miasta Sopotu. - W tym roku nie dodawaliśmy żadnych nowych elementów z uwagi na to, że w ubiegłych 2 latach wymienialiśmy część zużytych dekoracji i dodawaliśmy nowe. Wrocław. Krasnale nie utoną w ciemności Sielski, świąteczny nastrój panuje już też w stolicy Dolnego Śląska. We Wrocławiu stawia się na oryginalność i niepowtarzalność - dekoracje świąteczne często się tu zmieniają i powstają według specjalnie opracowanych koncepcji. W tym roku także wiele elementów prezentowanych jest w nowej odsłonie, choć z wykorzystaniem niektórych elementów z lat ubiegłych. Zapowiedziano jednak, że wszystkie dekoracje będą ze sobą spójne. Ozdoby widoczne są na słupach oświetleniowych oraz w formie przewieszek nad chodnikiem lub jezdnią m.in.: na rynku, na pl. Solnym, Ruskiej, Kiełbaśniczej czy części ul. Świdnickiej. W wyznaczonych miejscach pojawiły się choinki, m.in. na Nowym Targu i na Nowych Żernikach. Światełek nie zabraknie również na rosnącym naturalnie drzewku przy ul. Dobrzyńskiej. Ta najważniejsza choinka pojawiła się oczywiście na Rynku. - Ponownie zobaczymy w wielu miejscach kolorowe światełka, zaaranżowane w kompozycje gwiazd i płatków śniegu, tradycyjnie już kojarzące się z Bożym Narodzeniem. Prócz niewątpliwych walorów estetycznych, dekoracje te będą dla nas wszystkich remedium na poprawę nastroju i namiastką świątecznej atmosfery. Szczególnie teraz, gdy wiadomo już, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia i Sylwestra spędzimy zupełnie inaczej niż do tej pory - powiedziała w rozmowie z WP Turystyka Ewa Mazur, rzecznik prasowy wrocławskiego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Urzędnicy nie ukrywają jednak, że w tym roku świętowanie Bożego Narodzenia ma na ulicach Wrocławia nieco skromniejszy wymiar. Zabraknie okolicznościowych dekoracji na Ostrowie Tumskim. Mniej też jest choinek, które w różnych wariantach kompozycyjnych pojawiały się w poprzednich latach na miejskich placach. Nie ma również 22-metrowego świerku na placu Grunwaldzkim. W mieście nie zobaczymy w tym roku świetlnych bram, tuneli ani świetlistych imitacji strug wody w trzech fontannach. Dekoracje, które można podziwiać, są zaś rozproszone. - Tegoroczny wystrój bożonarodzeniowy miasta będzie wyglądał inaczej, niż pierwotnie zakładano. Obszar objęty świąteczną iluminacją będzie mniejszy. Pośrednio z powodu unieważnienia przetargu na skutek jego oprotestowania, ale przede wszystkim ze względu na wciąż zmieniającą się sytuacją pandemiczną i nowe obostrzenia. Warto też nadmienić, że Wrocław od kilkunastu lat dzierżawi dekoracje. Wypożyczanie ozdób zamiast kupna jest ekonomiczniejsze i pozwala na ich wymianę. Średnio co trzy lata prezentujemy zupełnie nowy świąteczny wystrój. Szacunkowa kwota, jaką zamierzamy wydatkować na wypożyczenie, montaż i demontaż świątecznych ozdób, to ok. 1/3 z zakładanego budżetu, który wynosi corocznie ok. 2,2 mln zł. Demontaż dekoracji przewidziano na pierwszy weekend po święcie Trzech Króli - dodała Ewa Mazur. Piotrkowska na święta Skromnie, ale pięknie w świątecznej szacie prezentuje się też Łódź. Tu bożonarodzeniowa iluminacja tradycyjnie pojawiła się przy reprezentacyjnej ul. Piotrkowskiej. Jak podkreślili urzędnicy, miasto ani przez chwilę nie miało wątpliwości, że w tym trudnym czasie takie dekoracje muszą się tam znaleźć. Mało tego, zdecydowano się też na uruchomienie jarmarku – oczywiście uwzględniając szczególną sytuację i zachowując odpowiednie odległości, które zapobiegną gromadzeniu się tłumów. Pozostaje się cieszyć, że w tych niezwykłych czasach, przynajmniej dekoracje świąteczne i wystrój ulic dają wszystkim namiastkę normalności. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP turystyka turystyka Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze