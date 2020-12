Ferie 2021. "Republika Podhalańska". Czy region może wypowiedzieć posłuszeństwo?

Podhalańscy przedsiębiorcy zostali postawieni pod murem. Najbliższe miesiące mogą zaważyć na losach wielu firm. Decyzja władz o zakazie wyjazdów na ferie oraz skróceniu ich czasu do dwóch tygodni jest dla części Polaków gwoździem do trumny. Problemem nie jest jednak zdaniem lokalnych przedsiębiorców, brak możliwości rozwiązania tego konfliktu, ale brak komunikacji rządu ze społeczeństwem.

- Nikt ze strony rządu nie chce podjąć dialogu społecznego. Kilka dni temu nasi sąsiedzi, Słowacy otworzyli sezon zimowy w reżimie sanitarnym z zachowaniem zasad, które są niemalże powieleniem tego, co my przed paroma tygodniami proponowaliśmy naszemu rządowi - mówi w rozmowie z WP Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. - Nie ma odpowiedzi na propozycje, które samorządy wystosowały wspólnie z branżą turystyczną. Te propozycje zostały przez nas spisane i przekazane, zarówno do pana premiera, wicepremiera, jak i do głównego inspektora sanitarnego. Kolejną rzeczą, jaką możemy zrobić, jest chyba wysłanie ich w kosmos - dodaje prezes TIG.