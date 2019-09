Brakowało pilota samolotu. Pasażer usiadł za sterami i poleciał do Alicante

Michael Bradley decydował się przesiąść z miejsca pasażera do kokpitu i polecieć do Alicante w Hiszpanii. Pilot, który miał poprowadzić maszynę, nie pojawił się na pokładzie. Mężczyznę okrzyknięto "bohaterem lotu".

Michael na co dzień sam jest pilotem w liniach easyJet, więc postanowił uratować sytuację. Zadzwonił do swoich szefów i zaproponował, że zastąpi brakującego pilota i poleci z Manchesteru do Alicante.