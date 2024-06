Brytyjczycy pod wrażeniem polskiej atrakcji. "Zachwycający"

Dolny Śląsk pełen atrakcji

- Zamek Książ, położony w malowniczej północnej części Wałbrzycha, to miejsce, które zachwyca swoją różnorodnością i bogactwem. Należy go zaliczyć do jednej z najchętniej odwiedzanych atrakcji Dolnego Śląska, co widać każdego roku - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl. - Jego ponad 700-letnia historia, sięgająca XIII wieku, pozwala zorganizować pewnego rodzaju podróż w czasie. To idealne miejsce na spokojne zwiedzanie, co często podkreślają zadowoleni goście.