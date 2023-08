Zamek Książ w Wałbrzychu. Kryje niezwykłą historię

Historia Zamku Książ w Wałbrzychu jest bardzo burzliwa. Na przestrzeni wieków przechodził wielokrotnie z rąk do rąk i należał do różnych państw. Trzeci co do wielkości zamek w Polsce zachwyca wnętrzami pełnymi przepychu i rozbudowaną ofertą turystyczną. Pora go poznać bliżej.