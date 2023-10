Brytyjczycy zachwyceni atrakcją w Polsce. Szykuje się najazd turystów z Wysp?

"The Sun" przytacza kilka komentarzy. "Naprawdę uwielbiam aquaparki i po odwiedzeniu podobnych aquaparków w Niemczech i Szwajcarii zdecydowałam się pojechać do Suntago. Jest bardzo duży, szczególnie ze strefą Relaksu i Saunarii, a opłaty za wstęp nie są takie złe", "Uwielbiamy Suntago, byliśmy tu już kilka razy. Jeśli chcesz uniknąć tłumów, wybierz się tam w dzień powszedni", "Mam tylko dobre rzeczy do powiedzenia na temat Suntago. Przestrzeń jest ogromna, ale wszystko jest tak łatwe do znalezienia" - czytamy opinie.