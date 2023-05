Brytyjczyk napisał książkę o życiu w Polsce. "Nie od razu pokochałem ten kraj"

- Zdecydowałem się na przyjazd do Polski w 2016 roku, na kilka miesięcy przed referendum w sprawie brexitu – wspomina Ben Aitken w rozmowie z "The Guardian". - Pomyślałem, że skorzystam, zanim nieodwracalnie utracę moją wolność zarabiania minimalnej płacy w jednym z dwudziestu kilku państw. Byłem też ciekawy, co zostawiają za sobą Polacy emigrujący do Wielkiej Brytanii. Muszę przyznać, że nie od razu pokochałem ten kraj. Było na to za zimno. Przy -4 stopniach naprawdę nie jest łatwo kochać.