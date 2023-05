Najwyższa wieża do skoków, największy cmentarz w Polsce i... miasto narodzin Blanki

Raj dla amatorów ekstremalnych przeżyć

Szczecin jest miastem znanym wśród amatorów ekstremalnych przygód. To tutaj bowiem znajduje się Big Tower - najwyższy na świecie obiekt do skoków, stworzony na terenie upadłej fabryki sztucznego jedwabiu Wiskord. Podczas gdy najwyższy obiekt do skoków typu bungee jump jest w Chinach, to najwyższa wieża do tzw. skoków dream jump znajduje się właśnie w Polsce. Obiekt ma aż 252 m i pozwala nawet na 9 sekund swobodnego spadania.