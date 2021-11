Budują most między Polską i Niemcami. "Światowa nowość"

Nowy most nad Odrą - pociągi będą mogły jeździć szaloną prędkością

Most będzie dwutorowy, a pociągi będą mogły nim przejeżdżać z prędkością do 120 km/h. Jest to ogromna zmiana - na starej konstrukcji dopuszczalna prędkość wynosiła jedynie 30 km/h.