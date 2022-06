Zaskoczyła cię burza? Nie wpadaj w panikę, tylko zastosuj się do kilku porad

Odstęp czasowy (w sekundach) od błysku do grzmotu mnożymy przez liczbę 332, która odpowiada prędkości rozchodzenia się dźwięku w powietrzu (czyli 332 m/s). Np. jeśli od zobaczenia błysku do usłyszenia grzmotu minie 5 sekund, to burza znajduje się ponad 1,5 km od nas.