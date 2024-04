Całkowite zaćmienie Słońca. Oto najlepsze miejsce do podziwiania tego zjawiska

Całkowite zaćmienie Słońca

Wyjątkowe zjawisko będzie można podziwiać już 8 kwietnia br. Niestety to oczywiste, że nie ma możliwości obserwowania go z każdego miejsca na ziemi. Tym razem będzie ono dobrze widoczne tylko z terenów zachodniej półkuli Ziemi, najlepiej z Kanady, Stanów Zjednoczonych, a także Meksyku. To tam należy się więc udać, by podziwiać to stosunkowo rzadkie zjawisko w całej okazałości.