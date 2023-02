Centrum Gdyni na liście UNESCO. Sprawa nabiera tempa

- Przez luty trwać będzie sprawdzanie pod względem formalnym wniosku. Jeśli zostanie zweryfikowany pozytywnie, UNESCO przekaże go do swojej agendy ICOMOS, która ma przygotować decydujący raport. Ma na to 15 miesięcy, a więc w maju przyszłego roku powinien on być gotowy i wówczas, jeśli oczywiście wynik badań będzie pozytywny, zostanie on przedstawiony międzynarodowej komisji, która zbiera się lipcu - tłumaczy Marek Stępa. - Ale może się okazać, że ICOMOS podczas swoich badań zażąda uzupełnień wniosku i wówczas raport nie będzie gotowy przed lipcem 2024 r. i będziemy musieli poczekać do kolejnego lata. Więc długa droga jeszcze przed nami.