Giganty w trójmiejskich portach. Rekord za rekordem

- Bardzo się cieszymy, że wielkie wycieczkowce do nas wracają. Podczas pandemii ruch tego typu statków praktycznie zamarł, ale w tym roku znowu zawitają do nas światowi rekordziści. Zobaczymy w Gdyni m.in. ponad 392-metrową Sky Princess. To wielka gratka dla shipspotterów, którzy już się szykują na początek sezonu - mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. - Zawijające do Gdyni wycieczkowce to oczywiście tysiące turystów odwiedzających miasto, ale też coś do czego się w Gdyni przyzwyczailiśmy i czego nam bardzo brakowało w krajobrazie miasta - nabrzeże jest tak blisko Śródmieścia, że morskie olbrzymy możemy podziwiać praktycznie nie ruszając się z centrum. A będzie co podziwiać - dodaje.