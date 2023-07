Ceny niektórych kierunków spadają. Nie wszyscy są zadowoleni

Ceny wycieczek do popularnej w ostatnich latach wśród Polaków Albanii spadły o ok. 65 zł, Turcji - ok. 75 zł, a Bułgarii - ok. 100 zł. Droższe kierunki również potaniały: Portugalia o ok. 290 zł, a Maroko aż o ok. 860 zł. Niestety Cypr wciąż pozostaje drogim celem podróży. Dodatkowo w czasie ostatnich siedmiu dni pobyt na tej wyspie zdrożał średnio o 250 zł.