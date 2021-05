Ceuta. Fala imigrantów z Maroka zalewa hiszpańskie miasto

Rząd w Madrycie poinformował we wtorek, że ok. 4 tys. dorosłych imigrantów zostało już wydalonych z kraju na podstawie marokańsko - hiszpańskiego porozumienia. Ale to nic nie dało, według "La Razon" wielu z nich natychmiast powraca. Według dziennika, są imigranci, którzy przypłynęli do enklawy już trzykrotnie.