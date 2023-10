Chaos w słynnym muzeum. Wszystko przez Pokemony

Od czwartku, 28 września br. w placówce prezentowane są obrazy Pokemonów oparte na znanych dziełach słynnego malarza. Na przykład Pikachu jest przedstawiony w kapeluszu, co jest nawiązaniem do płótna "Autoportret w szarym filcowym kapeluszu". Na innej pracy, nawiązującej do "Pokoju w Arles" pojawiają się Munchlax i Snorlax - pierwszy siedzi na wyplatanym krześle, a drugi na łóżku z drewnianym wezgłowiem.