Chcą, by wieloryby miały takie same prawa jak ludzie. "Musimy działać już"

Maorysi to autochtoniczny lud polinezyjski. Stanowią oni 17 proc. ludności Nowej Zelandii, czyli ok. 900 tys. osób. Ich król, Tuheitia Pootatau te Wherowhero VII, opowiedział się za tym, że wieloryby powinny mieć takie prawa jak ludzie. Jego zdaniem to pozwoliłoby odbudować ich środowiska naturalne.