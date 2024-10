Chce odwiedzić wszystkie kraje świata. Zdradził, czy jadł mięso psa i jakich używek próbował

Piotr Pająk to autor kanału podróżniczego "Podróże Wojownika". Mężczyzna mieszka w Tajlandii, choć w rzeczywistości spędza tam zaledwie ok. trzech miesięcy w roku, a przez pozostały czas jest w podróży. Jak przyznaje, zwiedza ok. 30 krajów rocznie. Jego celem jest odwiedzenie wszystkich państw świata, a póki co był już w ponad 140 z nich.