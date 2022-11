Argentyna. Największe atrakcje turystyczne w ojczyźnie piłkarskich gwiazd

Atrakcje Argentyny - Wodospad Iguazú

Na koniec czas na miejsce zapierające dech w piersiach, czyli wodospad Iguazú. To przyrodnicze cudo leży na granicy argentyńsko – brazylijskiej, na rzece Iguazú. Jego szacowana wysokość to ok. 60-82 m. Średni przepływ wynosi zaś ok. 1756 m sześć. na sekundę.