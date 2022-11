Chciała nielegalnie wwieźć do Polski muszle. "To wpływa dobrze na cerę"

Miała w bagażu muszle. "To wpływa dobrze na cerę"

- Te muszle należy później mieć, żeby efekt się dłużej utrzymywał. Porozstawiane w pokoju, w odpowiednich miejscach. To wpływa dobrze na cerę - tłumaczyła kobieta. Jak dodała, muszle kazano jej dokupić, ale część po prostu znalazła. Funkcjonariusz zaczął wypytywać turystkę, czy ma świadomość, że nie wszystkie tego typu pamiątki można legalnie wywozić, jednak nie potraktowała one tego poważnie. - Jeżeli mają pomóc kobiecie, żeby ładnie wyglądała to, jak to może być zabronione? - mówiła.