Chcieli przemycić 48 lemurów i 1076 żółwi. Wpadli na gorącym uczynku

Tajlandzki generał wyjaśnił, że jego ludzie otrzymali cynk o grupie międzynarodowych handlarzy dzikimi zwierzętami, którzy przemycali afrykańskie zwierzęta przez Sumatrę do tajlandzkiego dystryktu La-ngu w prowincji Satun, przy granicy z Malezją. Stamtąd transportowali je do Bangkoku, skąd były wysyłane do Hongkongu, Tajwanu i Korei Południowej, gdzie są popularnymi zwierzętami domowymi i uważane są za talizmany przynoszące szczęście.