Turyści w Japonii przesadzają. Tak zostaną ukarani

Zasłonią widok na Fudżi

Fujikawaguchiko to jedno z najpopularniejszych miejsc do robienia zdjęć świętej góry Japończyków. Władze miasta postanowiły zasłonić widok czarnym ekranem o wymiarach 2,5 na 20 m. Stało się to na wniosek mieszkańców, którzy mają dość śmieci i samochodów zaparkowanych gdzie popadnie.