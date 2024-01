Chcieli przeżyć Nowy Rok dwa razy. Spotkało ich spore rozczarowanie

Nowy Rok to niemalże dla każdego emocjonujący dzień. Dla niektórych tak bardzo, że pragną go przeżyć aż dwa razy. Dzięki niektórym lotom staje się to możliwe. Coraz popularniejsze są rejsy odbywające się 1 stycznia przed znajdującą się na środku Pacyfiku linią zmiany daty, a kończące w miejscach, gdzie wciąż jest jeszcze 31 grudnia.