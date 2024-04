Chińska herbata. Podróż przez kulturę i smak

Chińska sztuka parzenia herbaty to połączenie elegancji i artyzmu. Przygotowywanie herbaty nie sprowadza się tylko do ściśle określonych kroków postępowania, ale jest to cały rytuał, którego należy przestrzegać. Tradycja i kultura picia herbaty różni się w zależności od regionu, a wiele osób cieszy się nie tylko smakiem herbaty, ale także procesem jej parzenia, będącym sztuką, która może zachwycać. Degustując herbatę w filiżance z pokrywką w Chengdu, robimy to w stolicy prowincji Syczuan, zwanej również chińską stolicą herbaciarni. Poza herbatą na pewno warto zobaczyć tam operę syczuańską i interesujące pokazy lokalnej sztuki herbacianej.