Ciekawy okaz. Można go spotkać nawet w ogrodzie

Plazmodium, czyli śluźnia pianki okazałej może osiągać szerokość do pięciu centymetrów i długość nawet ponad dziesięciu centymetrów. Co ciekawe i zadziwiające - ten organizm potrafi się poruszać. Przygotowując się do wytwarzania zarodników, wspina się na suche i zacienione podłoża, np. na łodygi czy gałązki roślin. W sprzyjających warunkach śluzowiec potrafi wytwarzać owocniki o długości od czterech do dziesięciu centymetrów. Za młodu są białe, zaś w czasie dojrzewania zmieniają barwę na żółtą.