Dziwny twór w polskich lasach. Nie roślina, nie zwierzę, nie grzyb

Leśna flora i fauna wciąż zaskakują swoją niezwykłością oraz wyjątkowością, a las skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Jednym z ciekawych tworów jest jaskrawożółty wykwit piankowaty. Nie należy on ani do grupy roślin, ani grzybów, ani tym bardziej zwierząt. Jest to gatunek śluzowca zaliczany do protistów.