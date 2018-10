Cypr. Wyspiarski hit jesieni

Popularność Cypru nikogo już nie dziwi. Na jesień 2018 wybieramy i kierunki wyspiarskie i zakątki kontynentalne, ale najważniejsze, żeby było ciepło, na miejscu smacznie, a lot z Polski bezpośredni i nie za długi. Oto Cypr Południowy i Cypr Północny.

Cypr Południowy na wakacje

Nieustającego fenomenu popularności wyjazdów na wakacje na Cyprze naprawdę nie trzeba wyjaśniać. Same za siebie mówią piaszczyste plaże i wysokie temperatury powietrza, którym towarzyszy bezchmurne niebo i lekki wiaterek. Ten hit trwającej jesieni to zarówno typowo grecki Cypr Południowy , jak i Cypr Północny o bardziej tureckim charakterze, które łączy stolica upalnej wyspy, podzielona na dwie części Nikozja . Cały Cypr jest zakątkiem niezwykle różnorodnym, z interesującą atmosferą, unikalną przyrodą, unikalnymi zabytkami i znakomitym jedzeniem. Gościnni Cypryjczycy i fantastyczne plaże to i północ i południe wyspy, oblanej wodami wschodniej części basenu Morza Śródziemnego .

Cypr Północny jesienią

Na Cyprze dogadamy się po angielsku, grecku i turecku. Mieszkańcy obu części tego wyspiarskiego raju mogą nie do końca pałać do siebie nawzajem wielkim uczuciem, ale to z turystyki się utrzymują i szanują każdego z przyjezdnych, stwarzając miłośnikom tego kierunku naprawdę świetne warunki do efektywnego wypoczynku. Cypr Północny nie jest powszechnie uznawany na arenie międzynarodowej, lecz niepodległy jako republika od 1983 roku, więc będąc tam, lepiej o tym z lokalsami nie rozmawiajmy.