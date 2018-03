"Czas na wprowadzenie opłat". Wraca sprawa darmowych akcji ratunkowych w polskich górach

W zeszłym tygodniu dwóch polskich turystów przypadkowo zeszło na słowacką stronę Tatr. Szybko dotrzeć w bezpiecznie miejsce mogli im pomóc słowaccy ratownicy. Polacy jednak nie mieli ubezpieczenia, więc odmówili i utknęli w górach do późnej nocy, a im na ratunek musiało wyjść kilku toprowców.

Jak cyztamy w ostatniej kronice TOPR, dwóch turystów zgubiło szlak we mgle w masywie Starorobociańskiego Wierchu. Gdy przed godz. 16 zorientowali się, że zeszli na słowacką stronę, zadzwonili po pomoc do TOPR. Ratownik zasugerował, żeby zeszli niżej, a on wezwie ratowników słowackich, którzy wyjdą im naprzeciw.