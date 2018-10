Czas planować najważniejszą noc w roku. Propozycje na Sylwestra 2018/2019

Czy już wiesz, gdzie spędzisz najbliższego sylwestra? Jeśli potrzebujesz inspiracji, mamy dla ciebie kilka pomysłów.

Nowy Rok zbliża się wielkimi krokami

Sylwester 2018/2019 w górach

Sylwester w górach to klasyka… Ośnieżone szczyty stanowią wspaniałą scenerię dla imprez – możesz jeszcze wybrać, czy wolisz gwarne kurorty, takie jak Zakopane, czy raczej spokojne miejscowości, gdzie zaszyjesz się w góralskiej chacie. Wieczór sylwestrowy spędzony w górach, to niezapomniane przeżycie. Aby powitanie Nowego Roku minęło bez stresu, z rezerwacją noclegu nie możesz czekać do ostatniej chwili. Zobacz przykładowe oferty obiektów noclegowych w tym regionie.

Dom Wczasowy Giewont – Murzasichle Może skusisz się na pobyt w uroczym Murzasichlu, oddalonym od Zakopanego tylko o kilka kilometrów? Specjalną sylwestrową ofertę ma dla turystów Dom Wczasowy Giewont, duży ośrodek wypoczynkowy z basenem i sauną. Z okien roztacza się malowniczy widok na górskie szczyty… Jest to miejsce dla osób, które chciałyby spędzić w górach trochę więcej czasu, na przykład łącząc sylwestra z wyjazdem na narty. Dom Wczasowy Giewont dysponuje bowiem własną wypożyczalnią sprzętu, a na stoki można dotrzeć bezpłatnymi ski-busami, przygotowanymi dla gości ośrodka.

Sprawdź, co zawiera sylwestrowa oferta:

5 lub 6 noclegów (opcjonalnie)

śniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego

korzystanie z sauny, jacuzzi i basenu

kulig z pochodniami na Toporową Cyrhlę

udział w balu sylwestrowym, który odbędzie się w karczmie regionalnej

Pensjonat Tatrzański Relax & Spa – Poronin Poronin to kolejna piękna tatrzańska miejscowość, w której można spędzić nadchodzącego sylwestra. Znajdujący się tam Pensjonat Tatrzański Relax & Spa odpowiada na potrzeby osób, które chciałyby poczuć klimat i góralskie smaki. Sylwestrowy pobyt w Poroninie będzie pełen atrakcji i lokalnego kolorytu, o co zadbali twórcy sylwestrowej oferty pensjonatu.

Sprawdź, co zawiera sylwestrowa oferta:

6 noclegów

śniadania w formie bufetu oraz obiadokolację

kulig z ogniskiem

zabawę sylwestrową z muzyką zespołu

kartę rabatową na wyciągi, do term i karczmy

możliwość korzystania z gier – bilarda, piłkarzyków i cymbergaja

Tatra House Pokoje Regionalne – Zakopane A może szukasz miejsca na sylwestra w Zakopanem? Stolica Tatr nigdy nie zawodzi pod tym względem. Ofertę na ten dzień przygotowano między innymi w Tatra House Pokoje Regionalne, gdzie goście będą odpoczywać, biesiadować, ale również spędzać aktywnie czas. Oczywiście można pójść na stok, ale przygotowane w pensjonacie propozycje atrakcji mogą pokrzyżować te plany. Dla gości przygotowano między innymi kulig zakończony ogniskiem, w którym weźmie udział kapela góralska, czy szaleństwa na skuterach śnieżnych.

Sprawdź, co zawiera sylwestrowa oferta:

6 noclegów

śniadania w formie bufetu oraz obiadokolacje serwowane do stolika

jazda skuterami śnieżnymi (lub quadami w przypadku braku śniegu)

kulig po Krzeptówkach, zakończony kolacją przy grillu, z ogniskiem i zabawą przy góralskiej muzyce na żywo

posiady sylwestrowe w karczmie

animacje dla dzieci, wieczorna kinoteka

możliwość wypożyczenia sprzętu (kijki trekkingowe, nordkic walking, sanki), korzystania z narciarni, parkingu, miejsca na grilla i ognisko, parkingu

Pensjonat Burkaty – Białka Tatrzańska Pensjonat Burkaty to miejsce utrzymane w góralskim stylu, co widać zarówno w architekturze, jak i wystroju wnętrz. Kompleks wypoczynkowy położony jest w centrum Białki Tatrzańskiej, blisko ośrodka narciarskiego na Kotelnicy Białczańskiej i Term Bania. To idealne położenie dla osób, które chciałyby korzystać z atrakcji tej urokliwej miejscowości. Poza tym w Pensjonacie Burkaty możliwe jest skorzystanie z tygodniowego pobytu w okresie sylwestrowym – pakiety obejmują sześć lub siedem noclegów oraz mnóstwo góralskich atrakcji.

Sprawdź, co zawiera sylwestrowa oferta:

6 lub 7 noclegów (opcjonalnie)

śniadania w formie bufetu oraz obiadokolacje serwowane do stolika

animacje dla dzieci – zabawy integracyjne, malowanie buziek

wieczór regionalny w karczmie z kapelą góralską

impreza sylwestrowa dla dorosłych

zabawa sylwestrowa dla dzieci

codzienne saunowanie oraz relaks w jacuzzi

małe co nieco – słodkości z rodzinnej cukierni

Sylwester 2018/2019 nad morzem

Sylwester nad morzem również ma swój urok… Wystarczy wyobrazić sobie spacer brzegiem Bałtyku, szum fal i odbijające się w nich światła fajerwerków. Trudno o bardziej romantyczną scenerię. Nie czekaj więc i zacznij szukać sylwestrowych noclegów nadmorskich kurortach. Ciekawych oferty nie brakuje – niżej prezentujemy kilka wybranych miejsc.



Pensjonat Moderna – Jastrzębia Góra Pensjonat położony jest w przepięknej części miasta, niedaleko plaży, na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Otacza go urokliwy park bukowo-sosnowy, który tworzy zaciszny, przytulny klimat. Do Moderny może przyciągać nie tylko położenie, ale również sylwestrowa oferta z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Warto wybrać się tu całą rodziną.

Sprawdź, co zawiera sylwestrowa oferta:

noclegi w termie 30 grudnia – 2 stycznia

śniadania i obiadokolacje w formie bufetu

Piracki Bal Sylwestrowy dla dzieci

uroczysta kolacja i zabawa sylwestrowa dla dorosłych

pokaz sztucznych ogni

animacje dla dzieci

pokaz iluzjonisty

Ośrodek Wczasowy Bursztyn – Gdańsk-Sobieszewo Ośrodek mieści się na Wyspie Sobieszewskiej i urzeka spokojnym klimatem. Bliskość przyrody i morza sprawia, że można się tu wyciszyć i cieszyć sylwestrowym pobytem z dala od tłumu turystów, którzy na pewno przyjadą do Gdańska. Poza tym w Ośrodku Wczasowym Bursztyn przygotowano sylwestrowy pakiet pobytowy.

Sprawdź, co zawiera sylwestrowa oferta:

2 lub 3 noclegi w apartamentach

śniadania, obiadokolacja i obiad

wieczorne ognisko (jeśli nie dopisze pogoda odbędzie się regionalna kolacja)

sylwestrowy brunch

seans w saunie

zabawa sylwestrowa z atrakcjami: kolacją, open barem, fotobudką, muzyką dj-a

kinderbal z animatorem

dostęp do strefy rozrywki, siłowni, parkingu

przedłużona doba hotelowa (do 1 stycznia do godz. 15:00) Willa Krokowa – Karwieńskie Błota Willa Krokowa leży blisko plaży, więc podczas pobytu można cieszyć spacerami brzegiem Bałtyku… Sam pensjonat stworzono z dbałością o każdy szczegół, starając się, by przytulne pokoje sprzyjały wypoczynkowi. To szczególnie ważne po sylwestrowych szaleństwach, które oferowane są w Willi Krokowa.

Sprawdź, co zawiera sylwestrowa oferta:

3-dniowy pobyt

śniadania w formie bufetu, obiady oraz kolacje

bal sylwestrowy z wyjątkowym menu

grill z ogniskiem i grzańcem

możliwość zorganizowania kuligu – w przypadku sprzyjającej pogody

Sylwester 2018/2019 w mieście

A może szybki sylwestrowy citybreak? W końcu podróże kształcą, więc proponujemy mniej oczywiste miejsce, jakim jest Malbork. Powitaj 2019 rok w cieniu majestatycznego zamku, wybierz się na spacer po klimatycznym miasteczku i pozwól się zachwycić jego urokiem.



Pokoje Gościnne PREMIUM – Malbork Jeśli szukasz noclegu w Malborku, skorzystaj z zaproszenia do Pokoi Gościnnych PREMIUM. Obiekt znajduje się w klimatycznej przedwojennej kamienicy, w ścisłym centrum miasta. Do słynnego Zamku Krzyżackiego dotrzesz w kilka minut!

Sprawdź, co zawiera sylwestrowa oferta:

pobyt w komfortowych pokojach lub apartamencie

udogodnienia dla dzieci: łóżeczko, krzesełko do karmienia

bezpłatny bezprzewodowy internet

parking

Sylwester 2018/2019 na Mazurach

Być może urzeknie cię spokojna sceneria mazurskich jezior? Zimą tchną ciszą, sprawiając, że szybko nabieramy sił i chęci do działania. Również ty możesz powitać Nowy Rok na Mazurach – sprawdź, czy taki pobyt doładuje twoje akumulatory na kolejne miesiące.



Ośrodek Wczasowy Helena – Jeziorowskie Ośrodek położony jest w okolicy Kruklanek, blisko kultowego Giżycka. Ma bezpośredni dostęp do przepięknego jeziora Gołdopiwo, więc można będzie poczuć ten wyjątkowy klimat, który przyciąga na Mazury rzesze turystów. Sylwestrowy pobyt obfitować będzie w atrakcje – tu nikt nie może się nudzić

Sprawdź, co zawiera sylwestrowa oferta:

pobyt zawierający 3 lub 1 nocleg (opcjonalnie)

pełne wyżywienie – posiłki oparte są na produktach od lokalnych dostawców

animacje dla dzieci

nocne saunowanie w ruskiej bani

zajęcia dla aktywnych – trening, spacery, rodzinne rozgrywki w kręgle

ognisko z kiełbaskami, grzańcem i muzyką na żywo

bal sylwestrowy Hotel Anek – Mrągowo Sylwestra można spędzić również w Mrągowie. W Hotelu Anek przygotowano pakiet pobytowy, w którym uwzględniono atrakcje dla dzieci i dorosłych – będzie magicznie, kolorowo i wesoło. Goście tego miejsca w Nowy Rok na pewno wejdą z uśmiechem na ustach.

Sprawdź, co zawiera sylwestrowa oferta:

3 noclegi w komfortowych pokojach

śniadania, obiad i obiadokolacje

bal sylwestrowy z fajerwerkami

mini bal dla dzieci

ognisko z grzańcem i muzyką

animacje dla dzieci

pokaz iluzji

wizyta w Konsulacie św. Mikołaja w Kętrzynie, gdzie można będzie zwiedzić fabrykę bombek

