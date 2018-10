W końcu ktoś się upomniał o prawa pasażerów. "To prawdziwa kolejowa rewolucja"

Odszkodowania za opóźnienia pociągów, ułatwienia dla niepełnosprawnych i miejsca na rowery. Pasażerowie będą mieli większe prawa. Pakiet zmian przegłosowała komisja transportu w Parlamencie Europejskim.

Teraz sprawozdanie komisji zostanie przedstawione na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego i zostanie poddane pod głosowanie. Stanie się to prawdopodobnie w listopadzie lub grudniu br. Politycy uważają, że to tylko formalność.

– Udało się przegłosować szereg rozwiązań, które sprawią, że podróż koleją stanie się znacznie dogodniejsza. Wprowadziliśmy pojęcie podróży łączonej, co oznacza, że za przesiadkę będzie odpowiadał przewoźnik. Uwzględniliśmy także dobre rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, cyklistów i co najważniejsze podnieśliśmy progi odszkodowań, nawet do pełnej kwoty za 120 min. spóźnienia – powiedziała europosłanka Elżbieta Łukacijewska (PO) na konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim.