Czeska perełka idealna na weekend. Prawie tak piękna jak Praga

Zaplanuj podróż do Czech

Jak dotrzeć do Ołomuńca? Mieszkańcy południowo-zachodniej części Polski mają tak blisko do Kraju Ołomunieckiego, że szybko i sprawnie dojadą tu samochodem. Bezpośrednie połączenia kolejowe do Ołomuńca oferuje PKP Intercity - pociągiem do tego czeskiego miasta dojedziemy m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic.