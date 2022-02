"Czołg" w Dolinie Pięciu Stawów. "Ten duet przenosi, co chce"

Słynny "czołg" znów w akcji

"Roztoka - nie do poznania, ogromne lawiny wykosiły las, ale mamy Wojtka Stawy - niezawodnego rajdera i czołg. Ten duet przenosi, co chce, oczywiście ze wsparciem mocnego zespołu z TPN. Szlak jest udrożniony i od jutra otwarty więc jeśli stęskniliście się za nami, to już można" - czytamy w poście udostępnionym na profilu Pięć Stawów na Facebooku.