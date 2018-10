Czy wciąż da się tanio latać? Nowe zasady przewozu bagażu w tanich liniach lotniczych

Już 1 listopada zmienia się polityka bagażowa w liniach Ryanair i Wizz Air. To kolejne zmiany ogłoszone przez tych przewoźników w przeciągu kilku ostatnich miesięcy.

Czy objęcie podstawowych usług dodatkowymi kosztami to jedyna opcja, która pozwoli tanim liniom utrzymać atrakcyjne ceny biletów? Przedstawiamy porównanie zasad przewozu bagażu.

Czy to na pewno dobra zmiana?

Kilka miesięcy temu Wizz Air wstrząsnął branżą lotniczą, wprowadzając nowe zasady przewozu bagażu. Teraz robi to po raz kolejny. Węgierski przewoźnik właśnie ogłosił, że pasażerowie mogą zabrać na pokład jedną małą torbę podręczną, nieprzekraczającą wymiarów 40 x 30 x 20 cm. Osoby przyzwyczajone do wygody posiadania walizki pod ręką podczas lotu będą więc musiały zakupić Wizz Priority Pass w cenie od 22 zł do 53 zł. Pierwszeństwo wejścia na pokład umożliwia bowiem wniesienie dodatkowej sztuki bagażu podręcznego o wymiarach 55 x 40 x 23 cm. Alternatywa? Przewoźnik wzbogacił ofertę bagażu rejestrowanego: do istniejących opcji 20- i 32-kilogramów dodał trzecią możliwość: pasażerowie mogą oddać do luku torbę o wadze do 10 kg w cenie od 30 zł do 52 zł. Tym samym dotychczasowy bagaż podręczny będzie zawsze dodatkowo płatny, a podróżni mogą wybrać spośród dwóch opcji: zakupić tańszy Priority Pass, z którym będą mogli zabrać dwie sztuki bagażu do samolotu (i nie czekać po lądowaniu przy taśmie bagażowej!), zyskując jednocześnie szybkie wejście na pokład, lub też mogą oddać walizkę do luku bagażowego i nie martwić się o wymiary torby oraz przewożenie płynów czy kosmetyków.