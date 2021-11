Darmowy listopad w rezydencjach królewskich. Niesamowite miejsca, które warto odwiedzić

Pierwsze kroki warto skierować do Zamku Królewskiego obchodzącego właśnie 50-lecie odbudowy. Bogato zdobione apartamenty króla Stanisława Augusta, Sala Senatorska (miejsce uchwalenia Konstytucji 3 maja) oraz kolekcje słynnych obrazów Matejki, Canaletto i Rembrandta to jedne z wielu atrakcji, jakie czekają na gości muzeum. W tym miesiącu jest też okazja do zobaczenia jedynego, oryginalnego orła z zaplecka królewskiego tronu, który służył jako wzór przy rekonstrukcji pozostałych orłów znajdujących się w Sali Tronowej.