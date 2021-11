Argentyna znowu otwarta dla turystów. "Dla obcokrajowców, którzy jadą z dolarami w gotówce, jest tanio"

Byłam tam do końca września 2020 roku, czyli osiem miesięcy. Wówczas nie można było przemieszczać się i musiałam mieć specjalne pozwolenie na dojazd do lotniska w Buenos Aires. Potem wróciłam do Polski. Podczas mojej nieobecności otworzyła się turystyka wewnętrzna. Stała się też możliwa podróż pomiędzy prowincjami. Na krótki okres Argentyna otworzyła też granice dla krajów sąsiadujących.