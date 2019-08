Demonstranci na lotnisku w Hongkongu. Sparaliżowali pracę portu

Protesty na lotnisku w Hongkongu spowodowały paraliż ruchu lotniczego. Po tym, jak w głównym terminalu zgromadziło się tysiące protestujących, odwołano wszystkie loty, a na lotnisku zapanował chaos.

Jak podaje gazeta South China Morning Post, władze lotniska napisały w oświadczeniu, że operacje lotnicze zostały "poważnie zakłócone w wyniku publicznego zgromadzenia, które miało miejsce na lotnisku". Urzędnik z Hongkongu dodatkowo nazwał go "nielegalnym". Anulowane loty dotknęły tysiące pasażerów.

Według lokalnej policji na lotnisku w Hongkongu, które jest jednym z najruchliwszych na świecie (w zeszłym roku obsłużyło prawie 75 mln pasażerów), znajduje się obecnie ok. 5 tys. demonstrantów. Pierwsze protesty rozpoczęły się w czerwcu tego roku i prowadzone są przeciwko wprowadzeniu ustawy, która umożliwi ekstradycję podejrzanych o przestępstwo obywateli Hongkongu. I to do państw, z którymi ten specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej nie podpisał umów ekstradycyjnych.