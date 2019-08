Skąd i gdzie na wakacje? 13 polskich lotnisk i 4 strony świata

Na wakacje najlepiej lecieć z najbliższego lotniska. Do końca sezonu w różnych zakątkach Europy, Afryki i Azji latać będą samoloty czarterowe z aż 13 rodzimych portów lotniczych. Jak pokazuje najnowszy raport specjalny Wakacje.pl, największy wybór wakacyjnych opcji mają mieszkańcy Górnego Śląska oraz Warszawy i okolic.

Z lotniska w Katowicach-Pyrzowicach odlatują regularnie samoloty do aż 55 turystycznych destynacji. W tym imponującym zestawieniu są zarówno najpopularniejsze kurorty, takie jak Riwiera Turecka, grecka wyspa Kreta czy bułgarski Słoneczny Brzeg, lecz również mniej oczywiste, a przez to intrygujące opcje, jak Macedonia, Gruzja czy mniejsze greckie wyspy, takie jak Lesbos, Thassos czy Evia.

Na bogatą ofertę lotniczą stolicy składają się połączenia z lotniska Chopina w Warszawie, a także podwarszawskiego Modlina. W efekcie z jednego bądź drugiego portu możemy polecieć na wakacje czarterami do wszystkich turystycznych klasyków, ale również na kierunki egzotyczne, takie jak Wyspy Zielonego Przylądka, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Jordania.

Wrocław

Szeroki wachlarz łącznie 42 kierunków wakacyjnych oferuje również lotnisko im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Aż 12 z nich to różne zakątki Hiszpanii, poza tym w ofercie są inne wakacyjne klasyki, takie jak Turcja, Grecja, Egipt, Tunezja czy Bułgaria. Ze stolicy Dolnego Śląska polecimy też bezpośrednio do Włoch, Portugalii, Gruzji, Izraela, Albanii i Chorwacji oraz na Maltę.