Devender Sharma ponownie aresztowany. Zabił ok. 50 osób. Zwłoki rzucał krokodylom na pożarcie

Devender Sharma jest znanym indyjskim lekarzem i seryjnym mordercą. Przyznał się do zabójstwa 50 taksówkarzy. Za swoje zbrodnie spędził 16 lat w więzieniu. Niedawno wyszedł na zwolnienie warunkowe i uciekł do innego stanu. Policji udało się go aresztować po półrocznych poszukiwaniach.

Lekarz pozbywał się zwłok rzucając je krokodylom na pożarcie (123RF)