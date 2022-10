Do Polski przywiodła ją miłość. "Chcę aby ludzie pokochali moje Bałkany"

Przede wszystkim Czarnogóra nie jest, jak ja to mówię, "przedeptana" przez turystów. Jest czymś nowym, ekscytującym. Jest też cenowo korzystniejsza niż Chorwacja. Wszyscy, którzy pragną więc zobaczyć coś nowego, wybierają się do Czarnogóry. Mogę powiedzieć, że możliwości bezpośrednich lotów do Czarnogóry bardzo się wszystkim spodobały. Ludzie odkryli Czarnogórę, to, że nie trzeba tutaj wiele podróżować po kraju, aby się nim zachwycić. Można po prostu przylecieć np. do Podgoricy i stamtąd wybrać się albo w góry, albo na wybrzeże. Jeśli tylko wszystko w przyszłości będzie dobrze, nie czeka nas już kolejna pandemia, to widzę ogromne szanse na to, że Czarnogóra się przebije. Na pewno na to zasługuje.