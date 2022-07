Rajskie plaże i bałkański klimat. Konkurencja Chorwacji zaskakuje

Lądujemy w Podgoricy, skąd do Kotoru jedziemy autobusem. Pierwsza niespodzianka czeka nas na dworcu. Bilety kupiłam online, ale pokazanie ich na ekranie telefonu nie wchodzi w grę. W Czarnogórze wszystko musi być wydrukowane. Pan na bramce wejściowej odsyła nas do kasy, a pani z kasy do informacji. Tam po podaniu numeru rezerwacji otrzymujemy wydrukowane bilety. Co ciekawe, w Podgoricy za usługę nie płacimy, w drodze powrotnej w Kotorze za wydrukowanie biletów zapłaciliśmy po 1 euro za sztukę, czyli w sumie 4 euro za naszą rodzinę.