Kraj, w którym góry "wchodzą" do morza. "Te kontrasty pociągają i fascynują"

Od blisko 16 lat oprowadzam turystów po Montenegro i myślę, że tym, co najbardziej zachwyca Polaków jest różnorodność. To, że przyjeżdżając do nas, mają wszystko w jednym miejscu: i góry, i lazurowe otwarte morze, i zatokę, i wspaniałe lasy, rzeki, jeziora… Wszystko to jest na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba daleko jeździć, żeby znad morza dotrzeć w góry.