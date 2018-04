Dom na włoskiej wyspie za 1 euro. Sycylijskie miasteczko kusi turystów

Miasteczko Sambuca di Sicilia na włoskiej Sycylii chce sprzedać 17 domów za równowartość 4 zł. Władze liczą, że tym sposobem zachęcą ludzi do osiedlenia się w tym zakątku, uznawanym za jeden z najpiękniejszych we Włoszech.

Sambuca di Sicilia , miejscowość w prowincji Agrigento, leży 68 km na południe od Palermo. W 2016 roku została uznana za najpiękniejszą wioskę w całej Italii . Niestety, mimo to Sambuca od jakiegoś czasu wyludnia się. Władze nie chcą, żeby podzieliła los innych miejscowości w Italii, które zamieniają się w miasta duchów.

Od 5 lat prężnie działają, żeby przyciągnąć do miasteczka inwestorów i turystów. Ostatnim pomysłem jest sprzedaż 17 domów w historycznym centrum za symboliczną kwotę 1 euro .

Kupujący muszą się zobowiązać do odrestaurowania budynków w ciągu 3 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 maja.

Podobną akcję zorganizowały ostatnio władze miasteczka Ollolai, położonego na innej włoskiej wyspie - Sardynii. Wystawiły na sprzedaż ok. 200 opuszczonych posiadłości za 1 euro. Domy były w złym stanie i wymagały remontu. Nabywcy musieli zobowiązać się do wyremontowania posiadłości w ciągu 3 lat. Szacuje się, że koszty renowacji wyniosą średnio 20 tys. euro (83 tys. zł), co wciąż wydaje się świetną okazją.