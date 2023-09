Dramat izraelskich turystek. Nie spodziewały się, co może je spotkać

Watamu to popularne kenijskie miasteczko położone nad Oceanem Indyjskim, ok. 15 km na południe od Malindi. Obok miasta znajduje się park narodowy Watamu Marine National Park, który przyciąga rzesze turystów. W 2012 r. miasto zostało uznane przez CNN Travel za drugi najlepszy ośrodek plażowy w Afryce, nic więc dziwnego, że podróżni bardzo często go wybierają. Na wyjazd w to miejsce zdecydowały się także dwie turystki z Izraela, jednak ich wakacje zmieniły się w prawdziwy koszmar.