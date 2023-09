Dramat 13-latki. Mimo ważnego biletu nie została wpuszczona do samolotu

Ostatecznie rodzice zadzwonili z prośbą o pomoc do swojej znajomej z Londynu, która zgodziła się przenocować dziewczynkę, aby ta nie musiała spędzać nocy na lotnisku. Ewa pojechała do niej taksówką, a następnego dnia w ten sam sposób wróciła do portu, aby polecieć do Polski, gdzie w napięciu czekali na nią zestresowani rodzice.